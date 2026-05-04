Дзюба о боях: «Если заплатят хорошие деньги, я Гуди вынесу в первом раунде»

— Готов поучаствовать в боях как Федор Кудряшов?
— Честно, мне это не очень интересно. Если заплатят хорошие деньги, я Гуди вынесу в первом раунде. Я Гуди очень люблю, я его знаю.
Мы с ребятами смотрели бой Феди и Гуди. Федя — очень хороший парень, не боец. Выйти с планом без рук… Он хотел его ногами удивить? Получил в ответ пару раз.
Еще большая разница в антропометрии: Гуди 195 см, 90 кг, Федя — 182 см, 80 кг.
Я бы пошел или по правилам бокса, или MMA с элементами борьбы — я, для любителя, неплохо борюсь.
— То есть пошел бы?
— Вообще легко — мне это интересно. С тем же Гуди — вообще легко, — сказал Дзюба.
Напомним, в апреле прошел турнир по кикбоксингу с участием медиафутболистов. В главном бою вечера экс-футболист сборной России Федор Кудряшов проиграл нокаутом рэперу Гуди.
