Спортсмены из КНДР впервые за восемь лет посетят Южную Корею

Северокорейский женский футбольный клуб «Нэгохян» проведет полуфинальный матч Лиги чемпионов Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC) против южнокорейского «Сувона», сообщает Reuters со ссылкой на заявление южнокорейского министерства.
Северокорейская делегация в составе 27 игроков и 12 сотрудников прибудет в Сувон 17 мая. Полуфинальный матч между «Нэгохян» и «Сувоном» состоится 20 мая.
Победитель этого противостояния встретится в финале 23 мая с сильнейшим в паре «Мельбурн Сити» — «Токио Верди». Финальный матч также пройдет в Сувоне.
По данным министерства, если Северная Корея проиграет в полуфинале, спортсмены вернутся домой на следующий день.
Это первый визит спортивной команды из Северной Кореи на Юг за восемь лет. В 2018 году делегация КНДР участвовала в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, где была сформирована объединенная женская хоккейная команда.