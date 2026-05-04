Спортсмены из КНДР впервые за восемь лет посетят Южную Корею

«Нэкохян» в этом месяце посетит Южную Корею и сыграет с «Сувоном» в полуфинале женской ЛЧ АФК. В последний раз Пхеньян отправлял спортсменов в Южную Корею в 2018 году на зимние Олимпийские игры в Пхенчане.

Северокорейский женский футбольный клуб «Нэгохян» проведет полуфинальный матч Лиги чемпионов Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC) против южнокорейского «Сувона», сообщает Reuters со ссылкой на заявление южнокорейского министерства.

Северокорейская делегация в составе 27 игроков и 12 сотрудников прибудет в Сувон 17 мая. Полуфинальный матч между «Нэгохян» и «Сувоном» состоится 20 мая.

Победитель этого противостояния встретится в финале 23 мая с сильнейшим в паре «Мельбурн Сити» — «Токио Верди». Финальный матч также пройдет в Сувоне.

По данным министерства, если Северная Корея проиграет в полуфинале, спортсмены вернутся домой на следующий день.

Это первый визит спортивной команды из Северной Кореи на Юг за восемь лет. В 2018 году делегация КНДР участвовала в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, где была сформирована объединенная женская хоккейная команда.