Дзюба заявил, что отдал бы пас Кержакову при выходе к воротам в матче сборной России: «Это дело принципа. Керж ударил бы, сто процентов»

21 декабря 2025-го Кержаков опубликовал письмо ФИФА, в котором говорится, что он, а не Андрей Аршавин, забил второй мяч сборной России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если состоится официальный пересчет, Кержаков сравняется с рекордом Дзюбы по голам за сборную (31 мяч).