Дзюба заявил, что отдал бы пас Кержакову при выходе к воротам в матче сборной России: «Это дело принципа. Керж ударил бы, сто процентов»

В марте 2025 года Дзюба забил за национальную команду в 31-й раз и превзошел Кержакова (30 голов).
21 декабря 2025-го Кержаков опубликовал письмо ФИФА, в котором говорится, что он, а не Андрей Аршавин, забил второй мяч сборной России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если состоится официальный пересчет, Кержаков сравняется с рекордом Дзюбы по голам за сборную (31 мяч).
— Про сборную, про Кержа вопрос. Если, к примеру, он отспорит гол. Карпин вызывает Дзюбу и Кержакова [в сборную], выходите вдвоем против одного вратаря, мяч у тебя…
— Я ему покачу. Это дело принципа.
— Я бы ни за что [не покатил].
— Керж ударил бы.
— Ты думаешь, если мяч у Кержа, а вы вдвоем против вратаря, что сделает Керж?
— Он ударит, сто процентов. Я отдам. Если он будет в удобной позиции, я ему, конечно, покачу, — сказал Дзюба в беседе с Владиславом Радимовым на ютуб-канале Fonbet.
Кержаков о 31-м голе Дзюбы за сборную: «Все было понятно, когда Артема только вызвали — все этим жили. У игроков Гренады, наверное, в раздевалке была его фотография: “Он должен забить!”.