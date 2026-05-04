Дзюба о том, что назвал Эмери «тренеришкой»: «Я такой человек — если спросят, всегда скажу. Мы проигрываем “Динамо”, а он говорит: “Вы молодцы”. Все начали ругаться, и

После проигранного матча с «Динамо» (1:5) в 2012 году Дзюба, тогда выступавший за «Спартак», высказался о тренировавшем красно-белых Эмери: «Пусть говорит наш тренеришка».
— Про твою историю с Эмери, когда ты вышел и сказал «тренеришка». У каждого было такое, когда тебя сажали [на скамейку запасных], и ты ненавидел тренера. Это было после того, как ты узнал, что его убирают [из «Спартака»], или нет?
— Нет, я еще тогда не понимал. Были разговоры, слухи, что Валерий Георгиевич хотел вернуться, а вернется или нет — еще не было [понятно].
— Почему я спрашиваю: если ты знал, это в корне неправильно.
— Да. Но я такой человек, что если меня спросят, я всегда скажу.
Мы [с Эмери] сцепились изначально, когда я на тренировке пенальти черпаком пробил. Он подходит: «Ты пенальти больше не бьешь». «Почему?» «Ты не забил пенальти». Он же с Макгиди ругался. Но Эмери — профессионал лютый, бесспорно.
Просто мы играли с «Динамо». Это битва легендарных команд. Мы проигрываем 0:5 (на самом деле 0:3 — Спортс«“), в перерыве [он говорит]: “Иди выйди, переверни”. Я вышел, забил, был еще один момент. И потом мы заходим [в раздевалку], он говорит: “Ребят, ничего страшного, вы молодцы”. И там у всех понеслось. Все говорят: “Какие молодцы?” Начали ругаться, ораться, и все. И из-за этого я вышел на эмоциях, — сказал Дзюба в беседе с Владиславом Радимовым на ютуб-канале Fonbet.
Эмери о Дзюбе: «Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком».