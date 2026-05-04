Александр Мостовой отказался поздравлять Слуцкого с 55-летием: «Называйте мне футбольных людей»

Сегодня, 4 мая, Слуцкому исполняется 55 лет.
«Ничего бы не пожелал Слуцкому на 55-летие. Нас ничего не связывает, и слава Богу. Вообще никаких слов нет. Называйте мне пожалуйста футбольных людей: Зидана, Луиса Энрике, Фигу, Йерро, Рауля, Роберто Карлоса и так далее. Вот этих мы можем поздравлять, так же, как они нас поздравляют», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.
Леонид Слуцкий является трехкратным чемпионом России, 2-кратным обладателем Кубка России, 2-кратным обладателем Суперкубка России и 2-кратным обладателем Суперкубка Китая.