Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Ноттингем Форест
2
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.33
П2
1.83
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Урал
0
:
Шинник
1
Все коэффициенты
П1
4.85
X
3.15
П2
4.50
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.13
П2
2.58
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.30
П2
6.30
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.88
П2
1.50
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.38
П2
2.95

Александр Мостовой отказался поздравлять Слуцкого с 55-летием: «Называйте мне футбольных людей»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отказался поздравлять с днем рождения главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

Источник: Sport24

Сегодня, 4 мая, Слуцкому исполняется 55 лет.

«Ничего бы не пожелал Слуцкому на 55-летие. Нас ничего не связывает, и слава Богу. Вообще никаких слов нет. Называйте мне пожалуйста футбольных людей: Зидана, Луиса Энрике, Фигу, Йерро, Рауля, Роберто Карлоса и так далее. Вот этих мы можем поздравлять, так же, как они нас поздравляют», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.

Леонид Слуцкий является трехкратным чемпионом России, 2-кратным обладателем Кубка России, 2-кратным обладателем Суперкубка России и 2-кратным обладателем Суперкубка Китая.