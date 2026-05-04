Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
29.00
X
6.90
П2
1.15
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.50
П2
15.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
4
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
22.00
П2
59.00
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Ротор
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Шинник
1
П1
X
П2

Кержаков о том, что Дзюба отдал бы ему пас в матче за сборную: «Вы в это верите? От этой передачи зависит, кто будет лучшим бомбардиром. Я бы пробил»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков отреагировал на слова Артема Дзюбы, который заявил, что отдал бы ему пас в матче национальной команды.

Источник: Спортс‘’

— Дзюба в выпуске «Фонтура» сказал, что если бы вас вызвали в сборную и вы вышли вдвоем на вратаря, он бы на вас покатил, чтобы вы забили, а вы — нет. Он прав?

— Раз он сказал, значит, прав. Я бы пробил. А он бы отдал? Вы в это верите? Вы выходите, и от этой передачи зависит, кто из вас будет лучший бомбардир. Вы — Артем Дзюба. Вы отдадите передачу? Давайте просто посмотрим «Фонтур» и послушаем это все, — сказал Кержаков в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

В марте 2025 года Дзюба забил за национальную команду в 31-й раз и превзошел Кержакова (30 голов).

21 декабря 2025-го Кержаков опубликовал письмо ФИФА, в котором говорится, что он, а не Андрей Аршавин, забил второй мяч сборной России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если состоится официальный пересчет, Кержаков сравняется с рекордом Дзюбы по голам за сборную (31 мяч).

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше