Кержаков о том, что Дзюба отдал бы ему пас в матче за сборную: «Вы в это верите? От этой передачи зависит, кто будет лучшим бомбардиром. Я бы пробил»

— Дзюба в выпуске «Фонтура» сказал, что если бы вас вызвали в сборную и вы вышли вдвоем на вратаря, он бы на вас покатил, чтобы вы забили, а вы — нет. Он прав?
— Раз он сказал, значит, прав. Я бы пробил. А он бы отдал? Вы в это верите? Вы выходите, и от этой передачи зависит, кто из вас будет лучший бомбардир. Вы — Артем Дзюба. Вы отдадите передачу? Давайте просто посмотрим «Фонтур» и послушаем это все, — сказал Кержаков в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».
В марте 2025 года Дзюба забил за национальную команду в 31-й раз и превзошел Кержакова (30 голов).
21 декабря 2025-го Кержаков опубликовал письмо ФИФА, в котором говорится, что он, а не Андрей Аршавин, забил второй мяч сборной России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если состоится официальный пересчет, Кержаков сравняется с рекордом Дзюбы по голам за сборную (31 мяч).