Фердинанд выложил фото, где празднует гол в ворота «Ливерпуля», играя за «МЮ». Ему ответил Каррагер: «В твоем стиле — лезть в кадр после чужого гола. А сейчас ты докучаешь звездам в&nb

Перед игрой «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в 35-м туре АПЛ (3:2) бывший защитник манкунианцев выложил фотографию с одного из предыдущих матчей этих команд: на ней Фердинанд празднует гол в ворота мерсисайдцев и что-то кричит в стороны раздосадованного Каррагера. «Придумайте подпись», — написал Рио.
Каррагер ответил на этот пост: «Наверное, [ты кричал] что-то вроде “Выкуси, скаузерский #####”. Это в твоем стиле — лезть в кадр, когда празднуешь чужой гол. Теперь ты продолжаешь этот ритуал, слоняясь по микст-зонам, докучая звездным игрокам и прося своих лакеев снять это!».
"Вы видели, что он написал мне в ответ? Мне кажется, это было очень, очень жестко. Я просто выложил фотографию, на которой мы празднуем гол. В таких матчах такое бывает — мы празднуем важные моменты.
Я сам забил пару голов «Ливерпулю» в этих играх, но выложил не тот, где я забиваю, а где праздную. Я люблю праздновать, а он [Каррагер] попытался прибить меня. Я не понимаю почему. Не знаю, что его так задело.
Не знаю. Он психанул. Он был вне себя от злости. Когда-то он был моим партнером по сборной Англии. Он носил мою сумку для туалетных принадлежностей — я много раз это говорил. Он иногда носил мои бутсы, когда не выходил на поле. Но мне всегда казалось, что мы ладили. Я знаю его с тех пор, как мы учились в школе.
Теперь он расстроится еще сильнее — они проиграли матч. Эта игра влияет на эмоции людей. Это заставляет людей смотреть на вещи немного по-другому. Это заставляет их реагировать по-другому, понимаете, о чем я?
Я сам бывал по ту сторону, когда «Ливерпуль» обыгрывал нас. Это неприятно — ужасное чувство. А сегодня «Ман Юнайтед» сделал свое дело", — прокомментировал ситуацию Фердинанд в видео, которое опубликовал в соцсети.