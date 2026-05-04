У Шерки 11 ассистов в 29 матчах чемпионата. Хавбек «Сити» первым отдал 10 передач с игры в дебютном сезоне АПЛ после Азара в сезоне-2012/13

«Горожане» играют в гостях с «Эвертоном» (1:0, второй тайм) в 35-м туре АПЛ. Француз отдал результативную передачу на гол Жереми Доку на 43-й минуте.
Это 11-й голевой пас Шерки в 29 матчах Премьер-лиги. Он занимает 2-е место среди лучших ассистентов лиги после Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед» (19 передач).
Кроме того, Райан стал первым игроком АПЛ, достигшим отметки в 10 голевых передач с игры в своем дебютном сезоне после Эдена Азара, который сделал это в сезоне-2012/13 (11 в составе «Челси»).
