Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
29.00
X
6.90
П2
1.15
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.50
П2
15.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
4
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
21.00
П2
55.00
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Ротор
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Шинник
1
П1
X
П2

У Шерки 11 ассистов в 29 матчах чемпионата. Хавбек «Сити» первым отдал 10 передач с игры в дебютном сезоне АПЛ после Азара в сезоне-2012/13

Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки отметился очередным ассистом в чемпионате Англии.

Источник: Спортс‘’

«Горожане» играют в гостях с «Эвертоном» (1:0, второй тайм) в 35-м туре АПЛ. Француз отдал результативную передачу на гол Жереми Доку на 43-й минуте.

Это 11-й голевой пас Шерки в 29 матчах Премьер-лиги. Он занимает 2-е место среди лучших ассистентов лиги после Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед» (19 передач).

Кроме того, Райан стал первым игроком АПЛ, достигшим отметки в 10 голевых передач с игры в своем дебютном сезоне после Эдена Азара, который сделал это в сезоне-2012/13 (11 в составе «Челси»).

Спортс«» проводит текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры.