Гендиректор «Баварии» об ЛЧ: «Нам все труднее равняться с АПЛ и ее финансами, но мы независимы. Одних денег недостаточно — из 6 английских команд осталась только одна»

Мюнхенцы в среду примут «ПСЖ» в ответном полуфинале турнира (первая игра — 4:5).
— Возможно, сейчас, особенно в нынешних условиях, для «Баварии» важнее, чем когда-либо, показать, что она может продолжать конкурировать на самом высоком уровне в меняющемся мире футбола?
— Да, конечно. Мы независимы, ни один инвестор не диктует нам направление. Именно это делает «Баварию» особенной, и наши болельщики могут этим гордиться.
Но мы не наивны. Нам становится все труднее держаться наравне, особенно с Премьер-лигой и ее финансовыми ресурсами. В то же время, этот сезон показывает, что одних денег недостаточно. Многие говорили о шести английских клубах в 1/16 финала. Теперь осталась только одна английская команда [ «Арсенал»].
Я думаю, здорово, что в полуфинал вышли четыре команды из четырех разных ведущих лиг: Англии, Испании, Франции и Германии. Это говорит о качестве европейского футбола. И мы только что обогнали «Реал Мадрид» и заняли первое место в десятилетнем рейтинге УЕФА. Мы работаем по-другому, но не менее успешно, — сказал Дрезен.