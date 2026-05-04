Мамаев о Кокорине в РПЛ: «С его уровнем футбольного мастерства точно принесет пользу. Все возрастные ребята помогают своим клубам, Дзюба и Акинфеев — яркие примеры»

Ранее генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе сообщил, что 35-летний форвард покинет кипрский клуб по окончании этого сезона.
"Все возрастные ребята, которые продолжают карьеру, приносят пользу своим клубам. Артем Дзюба и Игорь Акинфеев — яркие тому примеры.
Думаю, если Саша примет решение продолжать, значит, чувствует в себе силы. С его уровнем футбольного мастерства он точно принесет пользу.
Я считаю, если Саша продолжит карьеру, он, безусловно, будет руководствоваться тем, что это будет за предложение и сможет ли он там приносить пользу. Если примет какое-то из предложений — значит, он будет уверен в том, что принесет пользу", — сказал Мамаев.
Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 20 матчах и не отличился результативными действиями.