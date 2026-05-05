Сперцян о встрече с Овечкиным: «Александра спросили, знает ли он меня. Он посмотрел: “Ну, что-то знакомое”. Ему сказали: “Один из тех, кто лишил “Динамо” чемпионства”

— В твоем аккаунте зимой появилась фотография с Овечкиным и Хасбиком. Расскажи, как эта встреча случилась.
— Я знал одного парня из Махачкалы. Нас познакомили, мы с ним пересеклись. Сидели в лобби отеля вместе с Хасбуллой и с бойцами, а потом пришел Александр. Так и сделали фото.
— Какое впечатление у тебя осталось от общения с Овечкиным?
— Мы чуть-чуть поговорили. Александра спросили, знает ли он меня. Он на меня посмотрел: «Ну, что-то знакомое». Кто-то из ребят Овечкину сказал: «Он один из тех, кто лишил “Динамо” чемпионства в Краснодаре» (улыбается).
— Что на это ответил Александр?
— Мы посмеялись, да и все, — сказал Сперцян.
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.Читать дальше