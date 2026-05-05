Доку о 3:3 с «Эвертоном»: «Больно потерять 2 очка, “Сити” был слишком небрежен во 2-м тайме. Впереди еще много игр, мы обязаны продолжать бороться»

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку назвал болезненным результат матча 35-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:3).

Источник: Спортс‘’

Об игре.

"В первом тайме мы играли хорошо и создали много моментов. Мы знаем, что если мы не забьем, то в конце будет сложно.

Конечно, они играют на своем стадионе, создают моменты, они опасны, и они забили два гола, но я думаю, что мы отдали им победу. Хорошо, что мы отыгрались, потому что одно очко — это не так уж плохо в таких играх".

О глубокой обороне «Эвертона».

"Это сложно, потому что у них были игроки в штрафной. Каждый раз, когда мы подходим к лицевой линии, это непросто, потому что там много игроков. Мы забили, и тогда игра стала более открытой. Во втором тайме мы были слишком небрежны.

Я думаю, что мы выигрывали, поэтому они начали больше прессинговать и действовать более агрессивно, и нам нужно было сохранять спокойствие в таких ситуациях.

Мы знаем, что одно очко может быть важно в конце. Я рад забить и рад помочь команде".

О потере двух очков.

«Посмотрим. Сейчас это ощущается больно. Впереди еще много игр. Сегодня мы потеряли два очка. Мы будем продолжать бороться — мы обязаны это сделать ради себя и ради наших болельщиков», — сказал Доку в интервью Sky Sports.

«Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 балл после 34 матчей. Лидирующий «Арсенал» опережает «Сити» на 5 баллов — при этом лондонцы провели на одну игру больше.