Гвардиола о 3:3 с «Эвертоном»: «Ман Сити» хорошо играл, ничья — это лучше, чем поражение. Ситуация в борьбе за титул теперь не в наших руках, но мы будем продолжать работать&q

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Эвертоном» в 35-м туре АПЛ (3:3).

"Хорошая игра. Мы провели выдающийся первый тайм. Это было очень сложно, учитывая их физику. Во втором тайме они прибавили. Мы не так хорошо контролировали ситуацию и пропустили гол. После этого они стали демонстрировать настоящую английскую игру, очень агрессивно играть при единоборствах.

Но в целом мы показали действительно хорошую игру. Это непросто, потому что они хорошо обороняются вдесятером и играют на контратаках благодаря качествам Бету и Дьюзбери-Холла. Пока все не закончится, мы будем продолжать работать. С «Эвертоном» всегда сложно играть на выезде, и я отдаю должное их хладнокровию и агрессии.

Это лучше, чем поражение. Мы играли на победу. Это просто показывает, что мы за команда. Мы старались, и у нас получилось [отыграться].

[Ситуация в борьбе за чемпионство] не в наших руках. Раньше все было в наших руках. Теперь — нет. Мы должны сделать то, что зависит от нас, в четырех оставшихся матчах Премьер-лиги. С «Брентфордом» все будет примерно так же. Посмотрим, что получится", — сказал Гвардиола.