Гвардиола о том, что Кина не удалили за подкат против Доку: «Что я могу сказать? Это не моя работа. Жереми выбыл на 50 секунд, ждал возвращения — желтая карточка»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об эпизоде с Жереми Доку и Майклом Кином.

Источник: Спортс‘’

«Горожане» в гостях сыграли вничью с «Эвертоном» (3:3) в 35-м туре АПЛ.

На 45-й минуте игры защитник хозяев Кин сзади ударил по ноге вингера гостей Доку. Бельгиец упал на газон и пролежал несколько минут, схватившись за ногу и лицо.

ВАР просмотрел этот эпизод на предмет красной карточки, но в результате главный судья Майкл Оливер показал игроку «Эвертона» желтую.

— Что вы думаете о подкате Кина во втором тайме?

— (Несколько раз пожимает плечами) Что я могу сказать? Желтая карточка. Доку выбыл на 50 секунд, ждал возвращения.

— Считаете ли вы, что это должна была быть красная карточка?

— Это не моя работа, — сказал Гвардиола.

Изображение: скриншот из трансляции матча.