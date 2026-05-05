Гвардиола о том, что Кина не удалили за подкат против Доку: «Что я могу сказать? Это не моя работа. Жереми выбыл на 50 секунд, ждал возвращения — желтая карточка»

«Горожане» в гостях сыграли вничью с «Эвертоном» (3:3) в 35-м туре АПЛ.
На 45-й минуте игры защитник хозяев Кин сзади ударил по ноге вингера гостей Доку. Бельгиец упал на газон и пролежал несколько минут, схватившись за ногу и лицо.
ВАР просмотрел этот эпизод на предмет красной карточки, но в результате главный судья Майкл Оливер показал игроку «Эвертона» желтую.
— Что вы думаете о подкате Кина во втором тайме?
— (Несколько раз пожимает плечами) Что я могу сказать? Желтая карточка. Доку выбыл на 50 секунд, ждал возвращения.
— Считаете ли вы, что это должна была быть красная карточка?
— Это не моя работа, — сказал Гвардиола.
Изображение: скриншот из трансляции матча.