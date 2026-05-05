Мойес о 3:3: «Эвертон» немного разочарован, но одно очко против «Ман Сити» — неплохой результат. Нас переиграли в 1-м тайме, но при 3:1 думаешь, что есть шанс на победу"

Мерсисайдцы вели 3:1 по ходу второго тайма. Специалист ответил на вопрос о том, заслуживал ли «Эвертон» большего.
«Можно сказать, что да. Мы подвели сами себя, потому что очень плохо защищались в моменте со вторым голом “Сити”.
Тем не менее в перерыве мы, безусловно, были бы довольны результатом (счет был 0:1 — Спортс«“), потому что в первом тайме нас переиграли.
Возможно, немного разочарованы, но одно очко против «Манчестер Сити» — это неплохой результат. Когда ведешь 3:1, то думаешь, что есть отличный шанс на победу", — сказал Дэвид Мойес.
«Сити» споткнулся об «Эвертон». Какие теперь расклады, чтобы достать «Арсенал»?