«Зенит» играет в пенсионерский футбол, «Краснодар» — в современный. У Семака игроки намного сильнее, но он не может их связать в коллектив". Попов о командах

После 28 туров «быки» опережают петербуржцев на один балл.
— В чем «Краснодар» превосходит «Зенит»?
— Он играет в намного более современный футбол, чем «Зенит». «Зенит» играет в пенсионерский футбол, в пешеходный.
Посмотрите, как играл «Краснодар» на Кубок с ЦСКА дома — просто загнали соперника. Они с первых минут включают интенсивную игру, пытаются, по крайней мере. Стараются играть в агрессивный футбол, на этом строятся их результаты и уверенность.
Поэтому они могут переломить ход матча и забивать во втором тайме, дожимать соперника — у них есть стабильная игра, они знают во что играют и как добиваться успеха.
— Можно ли сказать, что Мурад Мусаев выигрывает заочную тренерскую дуэль у Сергея Семака?
— Я думаю, что тут Мусаев выигрывает больше не в тренерской дуэли, на мой взгляд, а человеческими взаимоотношениями в коллективе.
У Семака намного сильнее игроки, а он не может их связать в единый коллектив. Какая-то проблема существует.
Почему они не слушают, почему они не могут прессинговать по всему полю, почему мы не видим игр, как «Зенит» побеждает со счетом 5:0 или 6:0? Мне это непонятно: люди выходят на поле, гол-два забьют и встают — все, им больше ничего не надо. Странная ситуация.
— Каких изменений вы ждете в «Зените», если он второй год подряд останется без чемпионства?
— Если только Карло Анчелотти придет, поможет клубу. Возможно, нужно состав менять, возможно есть какие-то футболисты, которые негативно влияют на командную игру.
А как профессионал, как тренер, как человек, Семак — достойная личность, — сказал Алексей Попов.