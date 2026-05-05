Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Лацио
2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Ротор
2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Шинник
1
«Зенит» играет в пенсионерский футбол, «Краснодар» — в современный. У Семака игроки намного сильнее, но он не может их связать в коллектив". Попов о командах

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов сравнил «Краснодар» и «Зенит», которые претендуют на чемпионский титул в Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

После 28 туров «быки» опережают петербуржцев на один балл.

— В чем «Краснодар» превосходит «Зенит»?

— Он играет в намного более современный футбол, чем «Зенит». «Зенит» играет в пенсионерский футбол, в пешеходный.

Посмотрите, как играл «Краснодар» на Кубок с ЦСКА дома — просто загнали соперника. Они с первых минут включают интенсивную игру, пытаются, по крайней мере. Стараются играть в агрессивный футбол, на этом строятся их результаты и уверенность.

Поэтому они могут переломить ход матча и забивать во втором тайме, дожимать соперника — у них есть стабильная игра, они знают во что играют и как добиваться успеха.

— Можно ли сказать, что Мурад Мусаев выигрывает заочную тренерскую дуэль у Сергея Семака?

— Я думаю, что тут Мусаев выигрывает больше не в тренерской дуэли, на мой взгляд, а человеческими взаимоотношениями в коллективе.

У Семака намного сильнее игроки, а он не может их связать в единый коллектив. Какая-то проблема существует.

Почему они не слушают, почему они не могут прессинговать по всему полю, почему мы не видим игр, как «Зенит» побеждает со счетом 5:0 или 6:0? Мне это непонятно: люди выходят на поле, гол-два забьют и встают — все, им больше ничего не надо. Странная ситуация.

— Каких изменений вы ждете в «Зените», если он второй год подряд останется без чемпионства?

— Если только Карло Анчелотти придет, поможет клубу. Возможно, нужно состав менять, возможно есть какие-то футболисты, которые негативно влияют на командную игру.

А как профессионал, как тренер, как человек, Семак — достойная личность, — сказал Алексей Попов.