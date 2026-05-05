Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Ротор
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Шинник
1
П1
X
П2

Ташуев о Челестини: «Очередной тренер приезжает в Россию, зарабатывает деньги и уезжает. Фабио ничего не принес. Было несколько удачных матчей, не хватило мастерства перестроиться»

Сергей Ташуев, возглавляющий «Енисей», поделился мыслями по поводу отставки Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

Источник: Спортс‘’

«Когда Челестини только пришел, меня спросили про него. Я сказал: “А кто это?”. Немножко с юмором сказал про Чиполлино (смеется). Но мы действительно не знали, что это за специалист. Анализ перед его приглашением был не глубоким.

Не скажу, что Фабио что-то принес нашему чемпионату.

У ЦСКА были с ним яркие матчи, но это за счет того, что он поставил в состав быстрых молодых игроков на фланги. Когда соперники разобрались, зоны перекрыли, а нового ничего не появилось.

Сильный специалист понимает, что в футболе нужно играть по-разному, давать разные задачи игрокам в плане построения атак.

Челестини ничего не принес. Было несколько удачных матчей, и все. Дальше он уже не сумел перестроиться. Не хватило тренерского мастерства.

Очередной тренер приезжает в Россию, зарабатывает деньги и уезжает. Не он первый", — сказал Сергей Ташуев.

Челестини уволили. У ЦСКА встряска перед «Спартаком».