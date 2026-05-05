Масалитин о тренере для ЦСКА: «Был бы двумя руками и ногами за Алонсо. Артига мог бы выстроить систему. Мелькают фамилии из молодежного состава “Барселоны” — это опять риск»

«При прочих равных, я, конечно, за российского специалиста. Если придет иностранец уровня Хиддинка, например, и поможет клубу прогрессировать, то буду за, конечно. Главное, чтобы не спонтанно и скоро подходить к выбору. А то мелькают опять фамилии из молодежного состава “Барселоны”, но это опять риск.
Такой клуб, как ЦСКА, имеет право на хорошего тренера. Я был бы двумя руками и ногами за Хаби Алонсо. Это моя мечта. Нужен такой тренер, который даст развитие и клубу, и молодым игрокам. Но этот вариант, конечно, очень дорогой для ЦСКА.
Франк Артига мог бы выстроить систему в ЦСКА. Поставить команде атакующую игру, которую любят и болельщики, и специалисты. На сегодняшний день надо понимать развитие клуба, что руководство хочет от назначения тренера.
Надо выбирать стратегию развития клуба, вплоть до системы на поле — как играть. Тренер должен знать и детско-юношескую обстановку, и молодежную команду, и готовиться по одной системе, чтобы в дальнейшем было общее видение.
Придет Леонид Слуцкий, Сергей Игнашевич или кто-то еще — должны знать систему и помогать раскрываться молодым талантам. Включая Матвея Лукина, Матвея Кисляка, Кирилла Глебова, Кирилла Данилова.
На сегодня мы видим, что, к большому сожалению, идет деградация этих футболистов. За исключением Данилова и Лукина", — сказал Валерий Масалитин.