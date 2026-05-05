«Челестини оставил только негативный след в российском футболе. С его согласия один из лучших центральных защитников Дивеев перешел в “Зенит”. Пятибратов о ЦСКА

«Он оставил только негативный след в российском футболе. С его согласия один из лучших российских центральных защитников Дивеев перешел в “Зенит”.
Разбирается ли тренер в реалиях нашего футбола? Игорь был системообразующим футболистом для ЦСКА.
Армейцы весной перестали выделяться своей двигательной активностью, пропала энергия. Из лучшей осенней версии себя москвичи превратились в набор игроков, которые не понимают, что делать на футбольном поле.
Значит, Челестини не справился с предсезонной подготовкой. Также можно вспомнить постоянные конфликты: с Мусаевым, Талалаевым, Мойзесом. Тренер должен давать уверенность и спокойствие.
Клуб создал для него все условия: большой тренерский штаб, широкие полномочия. Руководители ЦСКА приняли правильно решение расстаться с Фабио.
Не вижу прогресса команды, была лишь стагнация", — сказал Дмитрий Пятибратов.