Франсеск Фабрегас: «АПЛ — лучшая лига в мире. Моуринью однажды сказал: “У меня еще 30 лет впереди”. Я мог бы работать в “Комо” еще 10 лет, и через 12−15 лет все равно попаст

"АПЛ — лучшая лига в мире. Я всегда это очень четко понимал. Чувствовал это как игрок, как тренер, как болельщик.
Но Жозе Моуринью однажды сказал мне, когда я был в «Челси»: «У меня еще 30 лет впереди».
Поэтому гипотетически я мог бы работать в «Комо» еще 10 лет, и через 12−15 лет все равно попасть в АПЛ.
Футбол настолько непредсказуем, он меняется в одно мгновение. Сегодня ты лучший, завтра — худший.
Так что давайте наслаждаться моментом. Мне нравится наслаждаться моментом", — сказал 39-летний Франсеск Фабрегас.