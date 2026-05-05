Анри о чемпионской гонке в АПЛ: «Арсеналу» нельзя думать: «Может быть…». Никаких «может быть». Выигрывайте матчи. Не смотрите на «Ман Сити». Все в ваших руках"

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился мыслями о преимуществе лондонцев в чемпионской гонке в АПЛ.

Источник: Спортс‘’

Команда тренера Микеля Артеты имеет в активе 76 очков в 35 матчах. «Манчестер Сити» сыграл вничью 3:3 с «Эвертоном» — на их счету 71 балл в 34 играх.

«Теперь все снова в руках “Арсенала”. Уже не в руках “Манчестер Сити”. Я мог представить, что “Сити” потеряет очки в матче с “Эвертоном”. И меня беспокоит игра “Арсенала” против “Вест Хэма”.

Не буду праздновать слишком рано, потому что титул еще выигран. Увидел некоторую нервозность у «Сити». Они вернули «Эвертон» в игру, допустив несколько ошибок.

«Арсенал видит, что “Манчестер Сити” потерял два очка, но нельзя думать: “Может быть…”. Здесь нет никаких “может быть”. Выигрывайте свои матчи. Не смотрите на “Сити”. Все в ваших руках», — сказал Тьерри Анри.

