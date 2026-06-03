Кудряшов попал в ДТП на Кутузовском проспекте, футболисту потребовалась госпитализация

По нашим данным, мотоцикл спортсмена столкнулся с машиной «скорой помощи». Футболист получил травму левого предплечья. Ему понадобилась госпитализация.
Кудряшов завершил профессиональную карьеру в феврале 2024 года. Помимо «Спартака», он выступал за «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Сочи», «Факел», а также турецкие «Истанбул Башахшехир» и «Антальяспор». Сейчас футболист играет за команду 2DROTS в Медиалиге.
14 апреля Кудряшов принял участие в турнире Fight Nights — футболист вышел на поединок по правилам кикбоксинга в ММА-перчатках с рэпером Дмитрием Гусаковым (GOODY). Во втором раунде GOODY нокаутировал Кудряшова хай-киком.