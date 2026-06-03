Кудряшов будет прооперирован после ДТП

«Сейчас он находится в больнице, его готовят к операции. Мы ждем все анализы. Нужно понять, сломана ли рука. Это не он влетел в скорую, а скорая развернулась через две сплошные на Кутузовском, и они влетели в мотоцикл Феди», — сказала Болотова «СЭ».