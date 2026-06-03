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Кудряшов будет прооперирован после ДТП

Представитель экс-защитника сборной России Федора Кудряшова Елена Болотова сообщила «СЭ» о состоянии футболиста после ДТП.

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее «СЭ» сообщил, что Кудряшов попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Мотоцикл спортсмена столкнулся с машиной «скорой помощи». Футболист получил травму левого предплечья. Ему понадобилась госпитализация.

«Сейчас он находится в больнице, его готовят к операции. Мы ждем все анализы. Нужно понять, сломана ли рука. Это не он влетел в скорую, а скорая развернулась через две сплошные на Кутузовском, и они влетели в мотоцикл Феди», — сказала Болотова «СЭ».

Кудряшов завершил профессиональную карьеру в феврале 2024 года. Помимо «Спартака», он выступал за «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Сочи», «Факел», а также турецкие «Истанбул Башахшехир» и «Антальяспор». Сейчас футболист играет за команду 2DROTS в Медиалиге.

14 апреля Кудряшов принял участие в турнире Fight Nights — футболист вышел на поединок по правилам кикбоксинга в ММА-перчатках с рэпером Дмитрием Гусаковым (GOODY). Во втором раунде GOODY нокаутировал Кудряшова хай-киком.