Ван Дейк о проблемах «Ливерпуля»: «Они тянулись одна за одной — от гибели Жоты до ухода Салаха и Робертсона. Травмы, личные проблемы — все это было. За 8 лет в клубе я не

"Они тянулись одна за одной. С того момента, как мне позвонили и сообщили ужасные новости о Диогу [Жоте], и до того момента, когда я сидел на траве в прошлом месяце и наблюдал за прощанием Салаха и Робертсона.
Травмы, личные проблемы, неудачные игры — все это было. В результате нам не удалось добиться стабильности в чемпионате. За те восемь лет, что я провел в «Ливерпуле», я никогда раньше не испытывал ничего подобного.
Я несу личную ответственность за то, как все обернулось, потому что я люблю «Ливерпуль». Я капитан одного из самых прекрасных клубов в мире, и я горжусь этим. Но это делает такой сезон еще более мучительным. Я испытываю огромное чувство ответственности.
Для меня нормально брать на себя ответственность. Я быстро принимаю ответственность от других. Однако в прошлом году в «Ливерпуле» я иногда брал на себя слишком много. Из этого я тоже извлекаю уроки", — сказал ван Дейк.