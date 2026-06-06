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Ван Дейк о проблемах «Ливерпуля»: «Они тянулись одна за одной — от гибели Жоты до ухода Салаха и Робертсона. Травмы, личные проблемы — все это было. За 8 лет в клубе я не

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о проблемах, с которыми столкнулся «Ливерпуль» в прошедшем сезоне.

Источник: Спортс‘’

"Они тянулись одна за одной. С того момента, как мне позвонили и сообщили ужасные новости о Диогу [Жоте], и до того момента, когда я сидел на траве в прошлом месяце и наблюдал за прощанием Салаха и Робертсона.

Травмы, личные проблемы, неудачные игры — все это было. В результате нам не удалось добиться стабильности в чемпионате. За те восемь лет, что я провел в «Ливерпуле», я никогда раньше не испытывал ничего подобного.

Я несу личную ответственность за то, как все обернулось, потому что я люблю «Ливерпуль». Я капитан одного из самых прекрасных клубов в мире, и я горжусь этим. Но это делает такой сезон еще более мучительным. Я испытываю огромное чувство ответственности.

Для меня нормально брать на себя ответственность. Я быстро принимаю ответственность от других. Однако в прошлом году в «Ливерпуле» я иногда брал на себя слишком много. Из этого я тоже извлекаю уроки", — сказал ван Дейк.