Палестрой интересовались «Барселона», «Арсенал», «Ман Сити» и «Челси», но защитник выбрал «Интер» (Риккардо Тревизани)

Журналист Риккардо Тревизани Sport Mediaset рассказал, что 21-летним футболистом интересовались «Барселона», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал», из-за чего его клуб решил поднять цену с 40 миллионов евро до 60 млн. При этом Тревизани выразил уверенность в том, что Палестру купит именно «Интер», заплатив при этом около 45 млн.