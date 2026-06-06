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Палестрой интересовались «Барселона», «Арсенал», «Ман Сити» и «Челси», но защитник выбрал «Интер» (Риккардо Тревизани)

Марко Палестра нравится не только «Интеру», но и иностранным клубам.

Источник: Спортс‘’

Защитник «Кальяри», принадлежащий «Аталанте», был признан лучшим на своей позиции в Серии А в сезоне-2025/26.

Журналист Риккардо Тревизани Sport Mediaset рассказал, что 21-летним футболистом интересовались «Барселона», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал», из-за чего его клуб решил поднять цену с 40 миллионов евро до 60 млн. При этом Тревизани выразил уверенность в том, что Палестру купит именно «Интер», заплатив при этом около 45 млн.

La Gazzetta dello Sport отмечает, что Марко мог бы купить «Ньюкасл» — выплата 50 млн евро не стала бы проблемой для клуба АПЛ. Однако защитник уже сделал выбор в пользу «нерадзурри».