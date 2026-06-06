Родри о Ямале: «Однажды он выиграет “Золотой мяч”, он просто зверь. Ламин уже звезда, но его будущее впечатляет»

Он обладает зрелостью. В некотором смысле, его образ несколько искажен. Он потрясающий парень. Для его возраста у него замечательные ценности. Он очень целеустремленный, очень зрелый. Давайте не будем забывать, что ему 18, как и всем нам было когда-то. Я рад, потому что он быстро растет", — сказал Родри.