Родри о Ямале: «Однажды он выиграет “Золотой мяч”, он просто зверь. Ламин уже звезда, но его будущее впечатляет»

«Два испанских игрока: один — настоящее, другой — будущее. Он уже звезда, но будущее, которое у него впереди, впечатляет. Однажды он выиграет “Золотой мяч”, он просто зверь.
Он потрясающий парень. У меня с ним очень хорошие отношения. Люди не очень хорошо его знают. Я бы посоветовал людям познакомиться с ним поближе. Он потрясающий парень".
О том, относятся ли к Ламину несправедливо.
"Нет, я думаю, что если игрок находится на его уровне, обладает такими способностями и является уникальным, он вызывает разную реакцию у людей — как положительную, так и отрицательную. С этим нужно смириться.
Он обладает зрелостью. В некотором смысле, его образ несколько искажен. Он потрясающий парень. Для его возраста у него замечательные ценности. Он очень целеустремленный, очень зрелый. Давайте не будем забывать, что ему 18, как и всем нам было когда-то. Я рад, потому что он быстро растет", — сказал Родри.