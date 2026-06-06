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Родри о Ямале: «Однажды он выиграет “Золотой мяч”, он просто зверь. Ламин уже звезда, но его будущее впечатляет»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри охарактеризовал себя и Ламина Ямаля.

«Два испанских игрока: один — настоящее, другой — будущее. Он уже звезда, но будущее, которое у него впереди, впечатляет. Однажды он выиграет “Золотой мяч”, он просто зверь.

Он потрясающий парень. У меня с ним очень хорошие отношения. Люди не очень хорошо его знают. Я бы посоветовал людям познакомиться с ним поближе. Он потрясающий парень".

О том, относятся ли к Ламину несправедливо.

"Нет, я думаю, что если игрок находится на его уровне, обладает такими способностями и является уникальным, он вызывает разную реакцию у людей — как положительную, так и отрицательную. С этим нужно смириться.

Он обладает зрелостью. В некотором смысле, его образ несколько искажен. Он потрясающий парень. Для его возраста у него замечательные ценности. Он очень целеустремленный, очень зрелый. Давайте не будем забывать, что ему 18, как и всем нам было когда-то. Я рад, потому что он быстро растет", — сказал Родри.