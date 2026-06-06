Ультрас «Милана» пригрозили владельцу массовыми протестами: «Клуб погружается в пучину. Не позволим бессовестным спекулянтам превратить “Милан” в бездушную корпорацию без ценностей и идентичности&raqu

«Пока наш клуб погружается в пучину на фоне временных решений и охоты за менеджерами, а все ключевые посты в руководстве пустуют (да, потому что сегодня все опасаются подписывать контракты с “Миланом”), есть город, болельщики и целое сообщество, которые уже не могут спокойно спать по ночам из-за нынешнего владельца, но при этом продолжают гореть страстью к своей футболке, своим цветам и своей великой команде.
Нет лучшего способа ударить по имиджу тех, кто заботится исключительно о внешнем виде, увеличивая оборот, бизнес и узнаваемость бренда за счёт спортивных результатов «Милана». Отсутствующее руководство, которое пытается распространять свою отвратительную модель футбола через горстку подконтрольных и проплаченных газет, должно встречать сопротивление по всему миру.
Нужно послать этим дилетантам четкий сигнал: ни один болельщик больше не готов терпеть эту ситуацию. Многие призывают к массовой явке [на акцию протеста]. Мы хотим вас заверить: эта трибуна всегда отвечала силой и единством, когда нужно было что-то доказать (вспомните хотя бы прошлый год). Предстоит длинное лето, и самое худшее еще впереди.
С присущими нам порядочностью, решимостью и страстью мы должны не давать им ни минуты передышки. Мы призываем всех болельщиков готовиться. Потому что, когда придет время проявить себя «на поле», одних социальных сетей будет недостаточно — потребуется беспрецедентная, по-настоящему массовая явка. Ведь «Милан» не принадлежит никому. «Милан» всегда принадлежал и будет принадлежать своим болельщикам. «Милан» — это прежде всего дело сердца, и мы не можем позволить этим бессовестным спекулянтам превратить его в бездушную корпорацию, лишенную ценностей и идентичности, разрушив любовь, которая длится уже больше века", — говорится в заявлении ультрас.