Ультрас «Милана» пригрозили владельцу массовыми протестами: «Клуб погружается в пучину. Не позволим бессовестным спекулянтам превратить “Милан” в бездушную корпорацию без ценностей и идентичности&raqu

С присущими нам порядочностью, решимостью и страстью мы должны не давать им ни минуты передышки. Мы призываем всех болельщиков готовиться. Потому что, когда придет время проявить себя «на поле», одних социальных сетей будет недостаточно — потребуется беспрецедентная, по-настоящему массовая явка. Ведь «Милан» не принадлежит никому. «Милан» всегда принадлежал и будет принадлежать своим болельщикам. «Милан» — это прежде всего дело сердца, и мы не можем позволить этим бессовестным спекулянтам превратить его в бездушную корпорацию, лишенную ценностей и идентичности, разрушив любовь, которая длится уже больше века", — говорится в заявлении ультрас.