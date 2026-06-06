Далот про Роналду: «В “МЮ” был форвард, хорошо проведший 1-й сезон, а Криш сказал: он здесь не задержится, потому что не горит желанием забить 3-й гол после дубля. Его прогнозы сбываются»

«Слава богу, мой кумир оказался одним из лучших людей, кого я встречал в жизни. Мы могли часами разговаривать в отеле, в зале, за ужином. В то время я очень хотел перейти в “Милан”, думал, что у нас может что-то получиться. Они действительно меня хотели, у меня были встречи и с другими клубами. И вот однажды приходит сообщение от Криштиану. “Парень, оставайся. Я возвращаюсь в Манчестер”.
Он говорил, что «Юнайтед» — лучший клуб в мире, что мы вернемся на вершину, нужно только кое-что поменять. Что он будет мне помогать, что мы вместе сыграем много матчей. Я поговорил с агентом, поговорил с Клаудией. Моуринью хотел, чтобы я остался тут на десять лет. Как я мог уйти через два года?
В том сезоне с Криштиану я стал по-настоящему развиваться и как игрок, и как человек. Я сбился со счета, сколько его прогнозов сбылось, потому что он прекрасно знает, что нужно, чтобы добраться до вершины.
Если кто-то пропускал подход в зале, он это замечал. У нас был один форвард, который очень хорошо провел первый сезон, а Криштиану сказал: «Здесь он не задержится». Я ему: «Криш, он сегодня два гола забил!» А он: «Да, но в нем не горело желание забить третий». Когда твой соперник — Месси, ничего никогда не бывает достаточно«, — отметил защитник “Манчестер Юнайтед”.