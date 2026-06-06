Далот про Роналду: «В “МЮ” был форвард, хорошо проведший 1-й сезон, а Криш сказал: он здесь не задержится, потому что не горит желанием забить 3-й гол после дубля. Его прогнозы сбываются»

«Слава богу, мой кумир оказался одним из лучших людей, кого я встречал в жизни. Мы могли часами разговаривать в отеле, в зале, за ужином. В то время я очень хотел перейти в “Милан”, думал, что у нас может что-то получиться. Они действительно меня хотели, у меня были встречи и с другими клубами. И вот однажды приходит сообщение от Криштиану. “Парень, оставайся. Я возвращаюсь в Манчестер”.