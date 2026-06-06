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Карпин о Волгограде: «Много болельщиков, зажигательно поддерживают. Приехал бы сюда еще раз»

Тренеру сборной России Валерию Карпину нравится проводить матчи в Волгограде.

Источник: Спортс‘’

Накануне россияне разгромили на «Волгоград-Арене» в товарищеской игре Буркина-Фасо (3:0).

— Нравится ли вам проводить матчи сборной России в Волгограде?

— Да. Мне здесь нравится. Очень много болельщиков, зажигательно поддерживают. Созданы все условия, чтобы готовиться к встречам. Еще и результаты неплохие.

Лично я бы приехал сюда еще раз, — сказал Карпин.

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