Карпин о Волгограде: «Много болельщиков, зажигательно поддерживают. Приехал бы сюда еще раз»

Накануне россияне разгромили на «Волгоград-Арене» в товарищеской игре Буркина-Фасо (3:0).
— Нравится ли вам проводить матчи сборной России в Волгограде?
— Да. Мне здесь нравится. Очень много болельщиков, зажигательно поддерживают. Созданы все условия, чтобы готовиться к встречам. Еще и результаты неплохие.
Лично я бы приехал сюда еще раз, — сказал Карпин.
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