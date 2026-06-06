Глушаков о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Если Барко уйдет, будет сложно. Это ключевой и системообразующий игрок»

Хорошо, что «Спартак» угадал с тренером, ему предстоит строить команду под себя. Будут трансферы на выход, на вход. Непонятная ситуация с Барко, останется ли он. Это ключевой и системообразующий игрок для «Спартака», если он уйдет, будет сложно.