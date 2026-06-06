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Глушаков о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Если Барко уйдет, будет сложно. Это ключевой и системообразующий игрок»

Денис Глушаков оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство в Мир РПЛ в следующем сезоне.

Источник: Спортс‘’

— «Спартак» готов выполнить задачу и стать чемпионом?

— Такие цели озвучивают каждый год, но достичь их не так просто. Чтобы стать чемпионами, нужно подобрать состав. Ряд позиций нуждаются в усилении.

Хорошо, что «Спартак» угадал с тренером, ему предстоит строить команду под себя. Будут трансферы на выход, на вход. Непонятная ситуация с Барко, останется ли он. Это ключевой и системообразующий игрок для «Спартака», если он уйдет, будет сложно.

— Реально найти аргентинцу замену за короткий срок?

— Если есть деньги, то реально. Важно понимать, что нужно клубу — футболист или бизнес.

— Какая позиция в «Спартаке» не нуждается в усилении?

— По‑хорошему в каждую линию нужно по одному качественному игроку. Чем больше будет хороших футболистов, тем больше будет выбор у тренера по варьированию состава, — сказал бывший капитан «Спартака».