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Ван Дейк допустил, что завершит карьеру в сборной после ЧМ: «Надеюсь, с кубком под мышкой. Я полон оптимизма»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк надеется на победу «оранжевых» на предстоящем ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Я полон оптимизма. И я понимаю, что вы, журналисты, начинаете говорить о том, что мы очень давно не побеждали топ-сборную. У меня тоже нет этому внятного объяснения. Но что может быть лучше, чем сделать это на чемпионате мира? Я искренне верю, что [для Нидерландов] это может быть весьма отличный турнир.

Но будет ли это мой последний крупный турнир в составе сборной, пока не знаю. Я подумаю об этом только после чемпионата мира. Потом уйду в отпуск, чтобы восстановиться и наконец-то смириться со всем тем, что произошло с «Ливерпулем» в минувшем сезоне.

Надеюсь, смогу сделать это [завершить карьеру] с кубком под мышкой (смеется). Это была бы моя победа, и ваша тоже. Всех нидерландцев, всех нас вместе", — сказал ван Дейк.