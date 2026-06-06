Ван Дейк допустил, что завершит карьеру в сборной после ЧМ: «Надеюсь, с кубком под мышкой. Я полон оптимизма»

"Я полон оптимизма. И я понимаю, что вы, журналисты, начинаете говорить о том, что мы очень давно не побеждали топ-сборную. У меня тоже нет этому внятного объяснения. Но что может быть лучше, чем сделать это на чемпионате мира? Я искренне верю, что [для Нидерландов] это может быть весьма отличный турнир.