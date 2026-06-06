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Тюкавин о слухах про «Зенит»: «Ноги точно растут не с моей стороны. У меня хороший и долгий контракт с “Динамо”

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил вероятность своего перехода в «Зенит».

Источник: Спортс‘’

— Летнее трансферное окно набирает обороты, и активно идет прогрев интереса к тебе со стороны «Зенита». Понимаешь, откуда растут ноги?

— Ноги точно растут не с моей стороны (смеется). Думаю, это нормально, что какие-то команды интересуются. Но все понимают, что у меня хороший и долгий контракт с «Динамо».

Пусть все обращаются в «Динамо», а потому уже клуб, если сочтет нужным, придет ко мне с какими-то новостями или предложениями, — сказал Тюкавин.

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