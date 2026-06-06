Дасаев о двух победах Сафонова в ЛЧ: «Высококлассный вратарь определяется не по одному сезону — нужно смотреть, как будет прогрессировать дальше»

«Сафонов молодец, что выигрывает титулы. Но я все время говорю, что не нужно забегать вперед. Высококлассный вратарь определяется не по одному матчу или сезону — нужно смотреть, как он будет прогрессировать дальше. Пожелаем ему только удачи», — сказал экс-голкипер сборной СССР и «Спартака».