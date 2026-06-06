Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Буркина-Фасо
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
0
:
Алжир
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швеция
2
:
Греция
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Испания
1
:
Ирак
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Франция
1
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Сингапур
1
:
Китай
2
П1
X
П2

Батраков о своей девушке: «Ира, между прочим, поиграла в Лиге чемпионов, а я — нет. Получается, она покруче. Может указать на ошибки»

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что прислушивается к советам своей девушки Ирины Подшибякиной, выступавшей ранее за пермскую «Звезду-2005».

— Весной ты озвучивал цель на 2026 год: нужно стать ментально сильнее. Получается?

— Пока сильных изменений не заметил. Постараюсь ответить на этот вопрос в конце года.

— Ира Подшибякина помогает в этом?

— Конечно. Спасибо ей, что она рядом, где-то подсказывает и просто разговаривает.

— Ирина может дать совет тебе не как девушка, а как футболистка?

— Да, она может указать на ошибки, но при этом я и сам их понимаю. Ира, между прочим, поиграла в Лиге чемпионов, а я — нет. Получается, она покруче, — сказал Батраков.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше