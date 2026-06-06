Батраков о своей девушке: «Ира, между прочим, поиграла в Лиге чемпионов, а я — нет. Получается, она покруче. Может указать на ошибки»

— Весной ты озвучивал цель на 2026 год: нужно стать ментально сильнее. Получается?
— Пока сильных изменений не заметил. Постараюсь ответить на этот вопрос в конце года.
— Ира Подшибякина помогает в этом?
— Конечно. Спасибо ей, что она рядом, где-то подсказывает и просто разговаривает.
— Ирина может дать совет тебе не как девушка, а как футболистка?
— Да, она может указать на ошибки, но при этом я и сам их понимаю. Ира, между прочим, поиграла в Лиге чемпионов, а я — нет. Получается, она покруче, — сказал Батраков.
Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.Читать дальше