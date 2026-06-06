Попов о критике Мусаева от Мостового: «Доля истины есть, но в целом Александр перегибает палку. Если такой умный, иди и работай тренером»

"Доля истины в словах Александра есть. Без игрового бэкграунда тяжело что-то понять, но в целом Мостовой перегибает палку. Если ты такой умный, иди и работай тренером. Если ты так любишь футбол, иди во Вторую лигу и тренируй. Докажи там, что ты грамотный специалист.
Видимо, человек не понимает, что тренер и футболист — разные профессии. Даже после тренерских курсов. Если Мостовой за 15−20 лет себя в этом не переубедил, то и спорить с ним бессмысленно.
Видимо, Мостового все устраивает. Он каждый день дает интервью, это подпитывает его к жизни. Дает ощущение, что он причастен к футболу, разбирается в нем. Он же всегда отмечает: «А я это говорил еще давно» (смеется).
Смешно это слушать, но пусть это будет на совести Мостового. Александр никогда никого не тренировал, так что не стоит воспринимать его слова относительно тренеров всерьез«, — сказал экс-игрок “Рубина”.