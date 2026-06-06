«Атлетико» планирует подписать 7 игроков летом: левого и центрального защитников, хавбека, 2 вингеров, форварда и замену Гризманну

Спортивный директор клуба Матеу Алемани планирует подписать левого и центрального защитников, центрального хавбека, двух вингеров, форварда и найти замену Антуану Гризманну, ушедшему в «Орландо».
Приоритеты «Атлетико» — усилить позицию на левом фланге обороны с помощью Марка Кукурельи («Челси») и приобрести Бернарду Силву («Манчестер Сити») как преемника Гризманна.
Также мадридцы, в частности, рассчитывают выкупить у «Ювентуса» вингера Николаса Гонсалеса, выступавшего в минувшем сезоне за «Атлетико» на правах аренды.