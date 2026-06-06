«Иногда не понимаю, что Карпин имеет в виду». Гришин о словах тренера после матчей сборной

В пятницу россияне разгромили в Волгограде национальную команду Буркина‑Фасо (3:0).
"Я иногда не понимаю, что Валерий Георгиевич имеет в виду. После игры с Египтом (0:1) он сказал, что мы играли здорово, хотя мы играли плохо.
Сейчас он говорит, что мы играли плохо, хотя мы все видим, что ребята вроде бы старались, моменты создавали", — сказал бывший футболист ЦСКА.
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