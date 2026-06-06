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Роман Ротенберг предложил Дзюбе сыграть в хоккей, отвечая на вопрос о его будущем: «Могу только пригласить Артема на лед. Приглашаю!»

Первый вице‑президент ФХР Роман Ротенберг высказался о карьерных перспективах футболиста Артема Дзюбы.

После ухода из тольяттинского «Акрона» 37-летний форвард находится без команды.

— Как вы считаете, Артем Дзюба еще способен поиграть на высоком уровне?

— Могу только пригласить Артема Дзюбу на лед. Приглашаю его на лед! — сказал Ротенберг.