Далот о Роналду: «Невероятно, что кто-то сомневается — должен ли Криштиану сыграть на ЧМ. После каждой встречи с ним становишься мудрее»

Мне кажется невероятным, что кто-то сомневается, должен ли Роналду сыграть на чемпионате мира. Бежит ли он так, как будто ему 22? Нет. Забивает ли он в каждом матче? Да. Делает ли он нас лучше? Да. Ему уже 41. Ему необязательно быть здесь с людьми, которым он в отцы годится, но он здесь. После каждой встречи с ним становишься немного мудрее", — сказал Диогу.