Далот о Роналду: «Невероятно, что кто-то сомневается — должен ли Криштиану сыграть на ЧМ. После каждой встречи с ним становишься мудрее»

Далот и Криштиану вместе выступали за манкунианцев в сезоне-2021/22 и в сезоне-2022/23.
«Я многому научился у Криштиану. Когда мы обедали перед игрой с “Янг Бойз” на групповом этапе Лиги чемпионов, он сказал мне: “Я так нервничаю”. Парень, который выигрывал этот турнир пять раз, настолько сильно хотел шестой трофей. Честно говоря, я подумал, что он шутит, но потом заметил, как его правая нога дрожит под столом.
За несколько часов Роналду может справиться с чем угодно. Однажды он остался на скамейке в матче «Манчестер Юнайтед» и не мог этого вынести. Он кричал и ругался. Я спросил, в порядке ли он, и он ответил: «Дай мне три часа».
Через три часа он был абсолютно спокоен. Позже Роналду сказал мне: «Да, я зол, но ты думаешь, что это повлияет на мой день?».
Мне кажется невероятным, что кто-то сомневается, должен ли Роналду сыграть на чемпионате мира. Бежит ли он так, как будто ему 22? Нет. Забивает ли он в каждом матче? Да. Делает ли он нас лучше? Да. Ему уже 41. Ему необязательно быть здесь с людьми, которым он в отцы годится, но он здесь. После каждой встречи с ним становишься немного мудрее", — сказал Диогу.
Роналду, Бруну, Витинья, Леау, Бернарду, Феликс, Невеш, Мендеш, Канселу — в заявке сборной Португалии на ЧМ-2026.