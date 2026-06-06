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Далот о Роналду: «Невероятно, что кто-то сомневается — должен ли Криштиану сыграть на ЧМ. После каждой встречи с ним становишься мудрее»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Диогу Далот рассказал про профессионализмом нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

Далот и Криштиану вместе выступали за манкунианцев в сезоне-2021/22 и в сезоне-2022/23.

«Я многому научился у Криштиану. Когда мы обедали перед игрой с “Янг Бойз” на групповом этапе Лиги чемпионов, он сказал мне: “Я так нервничаю”. Парень, который выигрывал этот турнир пять раз, настолько сильно хотел шестой трофей. Честно говоря, я подумал, что он шутит, но потом заметил, как его правая нога дрожит под столом.

За несколько часов Роналду может справиться с чем угодно. Однажды он остался на скамейке в матче «Манчестер Юнайтед» и не мог этого вынести. Он кричал и ругался. Я спросил, в порядке ли он, и он ответил: «Дай мне три часа».

Через три часа он был абсолютно спокоен. Позже Роналду сказал мне: «Да, я зол, но ты думаешь, что это повлияет на мой день?».

Мне кажется невероятным, что кто-то сомневается, должен ли Роналду сыграть на чемпионате мира. Бежит ли он так, как будто ему 22? Нет. Забивает ли он в каждом матче? Да. Делает ли он нас лучше? Да. Ему уже 41. Ему необязательно быть здесь с людьми, которым он в отцы годится, но он здесь. После каждой встречи с ним становишься немного мудрее", — сказал Диогу.

Роналду, Бруну, Витинья, Леау, Бернарду, Феликс, Невеш, Мендеш, Канселу — в заявке сборной Португалии на ЧМ-2026.