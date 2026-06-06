После смерти аргентинского музыканта Солари завирусился ролик с его просьбой к Месси выиграть ЧМ еще раз: «Ты — главное сокровище аргентинского спорта. Бог и дьявол дали тебе невообразимые способности»

Карлос Альберто Солари, известный как Индио Солари, скончался 5 июня в возрасте 77 лет.
"Привет, это Индио, еще один человек, который хочет поприветствовать тебя аплодисментами. Ты — главное сокровище аргентинского спорта.
Бог и дьявол дали тебе невообразимые способности. Поздравляю — ты подарил мне много моментов наслаждения и позволил разделить их с друзьями из других стран.
Так что я обнимаю тебя и желаю всего хорошего: ты заслужил отличную жизнь.
Постскриптум: Как насчет еще одной победы на чемпионате мира? Ты готов к этому, парень… Ты готов", — заявил Солари.
После победы сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года Солари тоже восхищался Месси: «Я видел, как вне зависимости от соперника он играл с неуязвимой душой. Он должен быть капитаном не только в футбольном смысле: именно это он и сделал. Это было драматично», — сказал Солари несколько лет назад.
«Рука Бога» Марадоны — самый знаковый момент ЧМ по версии Goal, победа Месси — на 2-м месте, удар головой Зидана — на 3-м, промах Баджо — на 6-м, 1:7 Бразилии — на 7-м, 5 голов Саленко — на 68-м.