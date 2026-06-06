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После смерти аргентинского музыканта Солари завирусился ролик с его просьбой к Месси выиграть ЧМ еще раз: «Ты — главное сокровище аргентинского спорта. Бог и дьявол дали тебе невообразимые способности»

После смерти аргентинского певца и рок-музыканта Индио Солари в интернете завирусилось его обращение к нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси. В нем певец попросил игрока «Интер Майами» принести стране еще одну победу на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Карлос Альберто Солари, известный как Индио Солари, скончался 5 июня в возрасте 77 лет.

"Привет, это Индио, еще один человек, который хочет поприветствовать тебя аплодисментами. Ты — главное сокровище аргентинского спорта.

Бог и дьявол дали тебе невообразимые способности. Поздравляю — ты подарил мне много моментов наслаждения и позволил разделить их с друзьями из других стран.

Так что я обнимаю тебя и желаю всего хорошего: ты заслужил отличную жизнь.

Постскриптум: Как насчет еще одной победы на чемпионате мира? Ты готов к этому, парень… Ты готов", — заявил Солари.

После победы сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года Солари тоже восхищался Месси: «Я видел, как вне зависимости от соперника он играл с неуязвимой душой. Он должен быть капитаном не только в футбольном смысле: именно это он и сделал. Это было драматично», — сказал Солари несколько лет назад.

«Рука Бога» Марадоны — самый знаковый момент ЧМ по версии Goal, победа Месси — на 2-м месте, удар головой Зидана — на 3-м, промах Баджо — на 6-м, 1:7 Бразилии — на 7-м, 5 голов Саленко — на 68-м.