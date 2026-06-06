После смерти аргентинского музыканта Солари завирусился ролик с его просьбой к Месси выиграть ЧМ еще раз: «Ты — главное сокровище аргентинского спорта. Бог и дьявол дали тебе невообразимые способности»

После победы сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года Солари тоже восхищался Месси: «Я видел, как вне зависимости от соперника он играл с неуязвимой душой. Он должен быть капитаном не только в футбольном смысле: именно это он и сделал. Это было драматично», — сказал Солари несколько лет назад.