Романцев о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»: «Профессионал с большой буквы. Вспоминаю Горлуковича. С ним мы не ошиблись, к счастью»

— Дзюба — личность, профессионал с большой буквы. И ни разу не дал повода усомниться в этом. Ясно, что приглашать игрока в 37 лет — большой риск. Но здесь я тоже вспоминаю Горлуковича. Когда мы с Ярцевым обсуждали его возможный приход в команду, то взвешивали все за и против, плюсы и минусы. Хотя и понимали, что, даже располагая всей возможной информацией, стопроцентной гарантии правильности решения мы не получим. К счастью, не ошиблись.