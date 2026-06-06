Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Португалия
0
:
Чили
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.60
П2
17.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:30
США
:
Германия
Все коэффициенты
П1
4.53
X
4.35
П2
1.63
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Швейцария
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.97
П2
5.37
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Панама
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.16
П2
2.45
Футбол. Товарищеские матчи
23:00
Англия
:
Новая Зеландия
Все коэффициенты
П1
1.08
X
12.25
П2
37.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бельгия
5
:
Тунис
0
П1
X
П2

Кьеза о Роналду: «Криштиану — супер. В “Юве” он просил подавать на него, кричал: “В штрафную!” И был прав, он прыгал вдвое выше всех»

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза вспомнил об игре с Криштиану Роналду в «Ювентусе», отметив сильные качества португальца.

Источник: Спортс‘’

— [Вы играли с] Роналду в «Ювентусе» и Салахом в «Ливерпуле»: это вообще люди или инопланетяне?

— Криштиану — супер. Но если бы в прошлом году мы дошли до финала Лиги чемпионов, Момо [Салах] мог бы выиграть «Золотой мяч». Их голод и менталитет схожи, только у одного пять «Золотых мячей», а у другого — нет.

— Задевает ли критика за игру с опущенной головой?

— Ну и ладно, буду играть с опущенной головой… Обижает ли это? Посмотрите на мою карьеру: я кое-что выигрывал и играл в сильных клубах.

И я отдал немало голевых передач, одну красивую помню — на Роналду. С ним как раз приходится голову поднимать. Криштиану всегда кричал: «В штрафную, в штрафную!» Он просил больше навесов и был прав — он прыгал вдвое выше остальных, — сказал Кьеза.