Кьеза о Роналду: «Криштиану — супер. В “Юве” он просил подавать на него, кричал: “В штрафную!” И был прав, он прыгал вдвое выше всех»

— [Вы играли с] Роналду в «Ювентусе» и Салахом в «Ливерпуле»: это вообще люди или инопланетяне?
— Криштиану — супер. Но если бы в прошлом году мы дошли до финала Лиги чемпионов, Момо [Салах] мог бы выиграть «Золотой мяч». Их голод и менталитет схожи, только у одного пять «Золотых мячей», а у другого — нет.
— Задевает ли критика за игру с опущенной головой?
— Ну и ладно, буду играть с опущенной головой… Обижает ли это? Посмотрите на мою карьеру: я кое-что выигрывал и играл в сильных клубах.
И я отдал немало голевых передач, одну красивую помню — на Роналду. С ним как раз приходится голову поднимать. Криштиану всегда кричал: «В штрафную, в штрафную!» Он просил больше навесов и был прав — он прыгал вдвое выше остальных, — сказал Кьеза.