Кьеза о Роналду: «Криштиану — супер. В “Юве” он просил подавать на него, кричал: “В штрафную!” И был прав, он прыгал вдвое выше всех»

— Криштиану — супер. Но если бы в прошлом году мы дошли до финала Лиги чемпионов, Момо [Салах] мог бы выиграть «Золотой мяч». Их голод и менталитет схожи, только у одного пять «Золотых мячей», а у другого — нет.