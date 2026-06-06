«Последний танец». Неймар прокомментировал пост о нем в соцсетях ФИФА перед ЧМ-2026

ФИФА выложила снимки бразильца с каждого чемпионата мира, начиная с ЧМ-2014 и заканчивая предстоящим ЧМ-2026. В подписи к публикации говорится: «Мы наблюдали, как он рос».
34-летний форвард «Сантоса» написал: «Последний танец».
Неймар оставил комментарий под постом в официальном аккаунте ФИФА, посвященному чемпионату мира.
ФИФА выложила снимки бразильца с каждого чемпионата мира, начиная с ЧМ-2014 и заканчивая предстоящим ЧМ-2026. В подписи к публикации говорится: «Мы наблюдали, как он рос».
34-летний форвард «Сантоса» написал: «Последний танец».