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«Последний танец». Неймар прокомментировал пост о нем в соцсетях ФИФА перед ЧМ-2026

Неймар оставил комментарий под постом в официальном аккаунте ФИФА, посвященному чемпионату мира.

ФИФА выложила снимки бразильца с каждого чемпионата мира, начиная с ЧМ-2014 и заканчивая предстоящим ЧМ-2026. В подписи к публикации говорится: «Мы наблюдали, как он рос».

34-летний форвард «Сантоса» написал: «Последний танец».