Иран обвинил власти США в дискриминации из-за отказа в визах для участия в ЧМ-2026 части делегации сборной

«Почему они не говорят, что значительной части руководящего и административного персонала, технических консультантов и других людей, являющихся неотъемлемой частью любой национальной сборной, было отказано в визах? Теперь они довели преднамеренное и дискриминационное отношение к национальной сборной Ирана до высшего уровня», — заявило посольство Ирана в Турции в соцсети.