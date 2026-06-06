Иран обвинил власти США в дискриминации из-за отказа в визах для участия в ЧМ-2026 части делегации сборной

Ранее посол США в Турции Том Барак сообщил, что визы были выданы футболистам и «необходимому обслуживающему персоналу», чтобы они могли въехать в Соединенные Штаты, где Иран должен провести все три матча группового этапа.
«Почему они не говорят, что значительной части руководящего и административного персонала, технических консультантов и других людей, являющихся неотъемлемой частью любой национальной сборной, было отказано в визах? Теперь они довели преднамеренное и дискриминационное отношение к национальной сборной Ирана до высшего уровня», — заявило посольство Ирана в Турции в соцсети.
По данным иранского агентства Tasnim, футболисты уже получили разрешения на въезд в Соединенные Штаты. Однако отказ в выдаче виз затронул генерального секретаря Федерации футбола Ирана Хедаята Момбини, исполнительного директора сборной Мехди Харатти, директора по коммуникациям Мохсена Мотамедкиа, а также представителей Министерства иностранных дел Ирана.
Кроме того, сборная Ирана планирует перенести штаб в Тихуану (Мексика), тогда как изначально планировалось разместить базу команды в Аризоне.