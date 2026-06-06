Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Панама
1
:
Босния и Герцеговина
1
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.11
П2
3.40
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
США
1
:
Германия
2
Все коэффициенты
П1
92.00
X
6.70
П2
1.11
Футбол. Товарищеские матчи
23:00
Англия
:
Новая Зеландия
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.70
П2
18.20
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Чили
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бельгия
5
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Буркина-Фасо
0
П1
X
П2

Иран обвинил власти США в дискриминации из-за отказа в визах для участия в ЧМ-2026 части делегации сборной

Часть делегации сборной Ирана не получила визы в США для участия в чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Ранее посол США в Турции Том Барак сообщил, что визы были выданы футболистам и «необходимому обслуживающему персоналу», чтобы они могли въехать в Соединенные Штаты, где Иран должен провести все три матча группового этапа.

«Почему они не говорят, что значительной части руководящего и административного персонала, технических консультантов и других людей, являющихся неотъемлемой частью любой национальной сборной, было отказано в визах? Теперь они довели преднамеренное и дискриминационное отношение к национальной сборной Ирана до высшего уровня», — заявило посольство Ирана в Турции в соцсети.

По данным иранского агентства Tasnim, футболисты уже получили разрешения на въезд в Соединенные Штаты. Однако отказ в выдаче виз затронул генерального секретаря Федерации футбола Ирана Хедаята Момбини, исполнительного директора сборной Мехди Харатти, директора по коммуникациям Мохсена Мотамедкиа, а также представителей Министерства иностранных дел Ирана.

Кроме того, сборная Ирана планирует перенести штаб в Тихуану (Мексика), тогда как изначально планировалось разместить базу команды в Аризоне.