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Гасилин о Карпукасе: «Зенит» получит хорошего игрока в ротацию. По соотношению цены и качества клуб сработал хорошо"

Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса в петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб почти согласовал контракт с хавбеком. «По соотношению цены и качества “Зенит” сработал хорошо. Они получат хорошего игрока в ротацию. Выиграет ли Карпукас конкуренцию — пока неизвестно. У железнодорожников финансовые трудности, поэтому уход других лидеров тоже вполне возможен. Если “Локомотив” хочет бороться за высокие места, нужно договариваться.

Если нет — тогда другой путь: закрывать долги и растить своих. В таком случае продавать правильно", — сказал Гасилин.