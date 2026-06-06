Гасилин о Карпукасе: «Зенит» получит хорошего игрока в ротацию. По соотношению цены и качества клуб сработал хорошо"

Ранее сообщалось, что петербургский клуб почти согласовал контракт с хавбеком. «По соотношению цены и качества “Зенит” сработал хорошо. Они получат хорошего игрока в ротацию. Выиграет ли Карпукас конкуренцию — пока неизвестно. У железнодорожников финансовые трудности, поэтому уход других лидеров тоже вполне возможен. Если “Локомотив” хочет бороться за высокие места, нужно договариваться.