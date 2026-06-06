Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
1
:
Австралия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Панама
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
1
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Чили
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бельгия
5
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Буркина-Фасо
0
П1
X
П2

Шерингем о невызове Палмера на ЧМ-2026: «Это игрок, который может открыть двери, которые другим не под силу»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем прокомментировал отсутствие Коула Палмера из «Челси» в заявке сборной Англии на чемпионат мира-2026.

Источник: Спортс‘’

«Я бы, вероятно, все-таки взял Коула Палмера в заявку, просто чтобы он добавил нам ту самую креативность и нестандартность, когда это нужно. Это игрок, который может открыть двери, которые другим не под силу. Он уже проявлял себя в больших матчах за “Челси”.

У него есть эти вспышки, моменты озарения — и это могло стать той самой вишенкой на торте для сборной Англии в определенных играх. На мой взгляд, в сборной Англии есть только один чистая «десятка» — Морган Роджерс. Исходя из того, что я ожидаю от игрока на этой позиции. Возможно, именно поэтому и стоило бы взять Коула Палмера — чтобы менять рисунок игры, когда это необходимо, потому что они очень разные футболисты.

Джуд Беллингем тоже может сыграть там, но если бы у Англии были и Роджерс, и Палмер — это был бы очень хороший набор вариантов", — сказал Шерингем в интервью BOYLE Sports.

Тухель о Палмере: «Отказываюсь брать игроков на ЧМ просто из-за имени и ставить их на чуждые позиции. Коул не в лучшей форме и не влияет на игру так, как раньше».