Шерингем о невызове Палмера на ЧМ-2026: «Это игрок, который может открыть двери, которые другим не под силу»

«Я бы, вероятно, все-таки взял Коула Палмера в заявку, просто чтобы он добавил нам ту самую креативность и нестандартность, когда это нужно. Это игрок, который может открыть двери, которые другим не под силу. Он уже проявлял себя в больших матчах за “Челси”.
У него есть эти вспышки, моменты озарения — и это могло стать той самой вишенкой на торте для сборной Англии в определенных играх. На мой взгляд, в сборной Англии есть только один чистая «десятка» — Морган Роджерс. Исходя из того, что я ожидаю от игрока на этой позиции. Возможно, именно поэтому и стоило бы взять Коула Палмера — чтобы менять рисунок игры, когда это необходимо, потому что они очень разные футболисты.
Джуд Беллингем тоже может сыграть там, но если бы у Англии были и Роджерс, и Палмер — это был бы очень хороший набор вариантов", — сказал Шерингем в интервью BOYLE Sports.
Тухель о Палмере: «Отказываюсь брать игроков на ЧМ просто из-за имени и ставить их на чуждые позиции. Коул не в лучшей форме и не влияет на игру так, как раньше».