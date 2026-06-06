Шерингем о невызове Палмера на ЧМ-2026: «Это игрок, который может открыть двери, которые другим не под силу»

У него есть эти вспышки, моменты озарения — и это могло стать той самой вишенкой на торте для сборной Англии в определенных играх. На мой взгляд, в сборной Англии есть только один чистая «десятка» — Морган Роджерс. Исходя из того, что я ожидаю от игрока на этой позиции. Возможно, именно поэтому и стоило бы взять Коула Палмера — чтобы менять рисунок игры, когда это необходимо, потому что они очень разные футболисты.