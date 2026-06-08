«МЮ» поддержал потерявшего сознание Эриксена: «Все в клубе рады хорошим новостям, посылаем силу и любовь его семье». «Тоттенхэм» тоже обратился к Кристиану

Эриксен выступал за «Тоттенхэм» с 2013 по 2020 год, за «Манчестер Юнайтед» — с 2022-го по 2025-й.
«Все в клубе рады хорошим новостям о Кристиане после прерванного матча. Клуб посылает силу и любовь Кристиану и его семье в ожидании дальнейших новостей», — говорится в обращении «Манчестер Юнайтед».
«Тоттенхэм» тоже выразил поддержку полузащитнику: «Наши мысли сейчас с Эриксеном и его семьей. Желаем тебе полностью восстановиться как можно скорее, Кристиан. Мы с тобой».
Эриксен снова потерял сознание на поле. Мы испугались, но Кристиан быстро пришел в себя.