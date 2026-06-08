Тюкавин о Гусеве: «Никаких нареканий быть не может — весной “Динамо” было одним из лучших по очкам. Уверен, Саныч еще будет возглавлять хорошую команду»

Да, к сожалению, вылетели из Кубка от «Краснодара», но если взять содержание матча, то мы играли хорошо и ни в чем не уступали одному из лидеров нашего футбола, проиграли ему только в серии пенальти. Понятно, что никто на это не будет смотреть — встреча забудется, а результат останется. Но уверен, что Саныч еще будет возглавлять хорошую команду, — сказал Тюкавин.