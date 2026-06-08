Тюкавин о Гусеве: «Никаких нареканий быть не может — весной “Динамо” было одним из лучших по очкам. Уверен, Саныч еще будет возглавлять хорошую команду»

Гусев, возглавивший «Динамо» в ноябре после ухода Валерия Карпина, покинул клуб по окончании сезона. Новым главным тренером бело-голубых стал Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год.
— Удалось персонально попрощаться с Роланом Гусевым и его штабом?
— Я с Роланом Александровичем постоянно на связи. Записал ему видео сразу же после официального объявления о его уходе. С Романом Сергеевичем Шароновым тоже постоянно общаюсь. В теплых отношениях остался со всем предыдущим тренерским штабом «Динамо» — спасибо им за работу, за помощь. Вообще никаких нареканий к ним не может быть. И ничего плохого в их адрес у меня нет.
— Понятно, что их судьба во многом была завязана на результаты Кубка России, из которого «Динамо» вылетело на предпоследней стадии. Но в целом по работе они убедили, что могут успешно тренировать на уровне РПЛ?
— Я думаю, что точно убедили. Даже если посмотреть на наши результаты весной, то мы по набранным очкам были одними из лучших в чемпионате России.
Да, к сожалению, вылетели из Кубка от «Краснодара», но если взять содержание матча, то мы играли хорошо и ни в чем не уступали одному из лидеров нашего футбола, проиграли ему только в серии пенальти. Понятно, что никто на это не будет смотреть — встреча забудется, а результат останется. Но уверен, что Саныч еще будет возглавлять хорошую команду, — сказал Тюкавин.