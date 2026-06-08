Фабио Капелло: «У сборной Италии слабая оборона. Нужно сфокусироваться на долгосрочных программах развития и учиться играть в интенсивный вертикальный футбол — посмотрите на “Комо” Фабрегаса»

Нам нужно улучшить многое, особенно интенсивность и игру в пас. Я думаю, что в полузащите и атаке проблем нет, но у сборной слабая оборона. Исторически защита сборной Италии была сильна: она писала историю, но теперь ей не хватает качества. Я буду ждать сильных итальянских защитников", — сказал Капелло.