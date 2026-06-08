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Фабио Капелло: «У сборной Италии слабая оборона. Нужно сфокусироваться на долгосрочных программах развития и учиться играть в интенсивный вертикальный футбол — посмотрите на “Комо” Фабрегаса»

Бывший главный тренер «Милана» и «Реала» Фабио Капелло оценил назначение Сильвио Бальдини исполняющим обязанности главного тренера сборной Италии и высказался о качестве национальной команды.

Источник: Спортс‘’

"Все игроки очень молоды. Мне нравится Бальдини, мы знакомы лично.

Нам нужно улучшить многое, особенно интенсивность и игру в пас. Я думаю, что в полузащите и атаке проблем нет, но у сборной слабая оборона. Исторически защита сборной Италии была сильна: она писала историю, но теперь ей не хватает качества. Я буду ждать сильных итальянских защитников", — сказал Капелло.

Также он ответил на вопрос, как Италии вернуться на ведущие роли в мировом футболе.

"В первую очередь нужно сфокусироваться на долгосрочных программах развития. В обучении молодежи мы слишком заточены на тактику, из-за чего игроки вырастают технически слабыми. Нам нужно учиться двигать мяч, играть в интенсивный вертикальный футбол.

Многие до сих пор очень часто пасуют поперек и назад. Нужно брать пример с «Комо» Фабрегаса, они показывают отличный футбол: владеют мячом и всегда нацелены на продвижение", — заявил Фабио.