Ливай о том, что не сыграет с Россией: «Приходится принимать решения, которые люди никогда не поймут. Не позволяйте ненависти и зависти управлять вами»

Встреча пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. В пятницу Футбольная ассоциация Тринидада и Тобаго сообщила, что Ливай пропустит игру.
"Я всегда играл за сборную Тринидада и Тобаго от всего сердца — и в хорошие, и в плохие времена. Но приходит время, когда приходится принимать решения, которые люди никогда не поймут и даже не попытаются понять.
Из уважения к своим партнерам по команде я не буду вдаваться в подробности. Но если вы ставите под сомнение мою преданность делу, то пусть это хотя бы будет обоснованно. Поэтому, пожалуйста, не позволяйте ненависти и зависти управлять вами", — написал Ливай в соцсети.