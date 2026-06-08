Ливай о том, что не сыграет с Россией: «Приходится принимать решения, которые люди никогда не поймут. Не позволяйте ненависти и зависти управлять вами»

Из уважения к своим партнерам по команде я не буду вдаваться в подробности. Но если вы ставите под сомнение мою преданность делу, то пусть это хотя бы будет обоснованно. Поэтому, пожалуйста, не позволяйте ненависти и зависти управлять вами", — написал Ливай в соцсети.