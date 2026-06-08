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Ливай о том, что не сыграет с Россией: «Приходится принимать решения, которые люди никогда не поймут. Не позволяйте ненависти и зависти управлять вами»

Форвард «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия прокомментировал свое отсутствие в заявке на BetBoom товарищеский матч со сборной России.

Источник: Спортс‘’

Встреча пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. В пятницу Футбольная ассоциация Тринидада и Тобаго сообщила, что Ливай пропустит игру.

"Я всегда играл за сборную Тринидада и Тобаго от всего сердца — и в хорошие, и в плохие времена. Но приходит время, когда приходится принимать решения, которые люди никогда не поймут и даже не попытаются понять.

Из уважения к своим партнерам по команде я не буду вдаваться в подробности. Но если вы ставите под сомнение мою преданность делу, то пусть это хотя бы будет обоснованно. Поэтому, пожалуйста, не позволяйте ненависти и зависти управлять вами", — написал Ливай в соцсети.